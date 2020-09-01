DSP Genel Başkanı Önder Aksakal'dan A Haber'de çarpıcı açıklamalar

01.09.2020 23:22

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu. CHP'den DSP'ye geçiş iddialarını değerlendiren Aksakal CHP'nin Atatürk ilkelerinden uzaklaştığını ifade etti. CHP'nin Demokratik solun solunda bir grup tarafından yönetildiğini söyleyen Aksakal, CHP'den ayrı bir hareket başlatma girişiminde olan Muharrem İnce ile temaslarının olup olmadığını da anlattı. İşte Aksakal'ın o açıklamaları...

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal A Haber ekranlarında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

CHP'den DSP'ye geçiş iddialarını değerlendiren Aksakal CHP'nin Atatürkçü ilkelerden uzaklaştığını ifade etti. CHP'nin Demokratik solun solunda bir grup tarafından yönetildiğini söyleyen Aksakal, CHP'den ayrı bir hareket başlatma girişiminde olan Muharrem İnce ile temaslarının olup olmadığını da anlattı.