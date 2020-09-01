30 Ağustos Zafer Bayramı'na damga vuran İHA gösterisi 1,5 ayda hazırlandı, 37 kişi görev aldı

01.09.2020 22:34

İletişim Başkanlığı tarafınfan 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 300 insansız hava aracı (İHA-drone) ile gerçekleştirilen ve kutlamalara damga vuran ışık gösterisinin koreografi tasarımı ve simülasyonu, tamamen Türk tasarımcılar tarafından geliştirildi. Böyle büyük çapta ilk kez düzenlenen gösterinin 1,5 aylık hazırlık sürecinde 37 kişi görev aldı.