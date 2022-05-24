Kayseri'de feci kaza! Otomobil asfalt yüklü kamyona arkadan çarptı: 4 ölü, 1 yaralı

Kayseri-Niğde kara yolunun Saraycık Mahallesi mevkisinde, henüz sürücüsünün kimliği belirlenemeyen 38 AGD 439 plakalı otomobil, asfalt yüklü 38 BY 342 plakalı kamyona arkadan çarptı.

Kazada, otomobilde bulunanlardan 3 kişi olay yerinde, 1 kişi ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Hastanede tedaviye alınan 1 kişinin de sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.