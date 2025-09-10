PODCAST CANLI YAYIN

Kayseri’de feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde 2 otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen trafik kazasında D.E. (48) ve E.E.E. (24) hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı.

Kaza, Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı üzerinde meydana geldi. 16 GV 505 plakalı otomobil ile 14 BB 314 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak orta refüje savruldu.

2 Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede D.E. (48) ile E.E.E. (24) adlı yolcuların olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

2 Yaralıdan Birinin Durumu Ağır

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cenazeler Morg'a Kaldırıldı

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

Bunlar da Var

Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
Gürsel Tekin'e yumruklu tepki!
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
Gürsel Tekin: ''Ben kayyum değilim''
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
İzmir’de polis karakoluna yapılan saldırı anı - VİDEO
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı
Balçova'da 2 polisi şehit eden saldırgan böyle yakalandı

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle