Kayseri’de feci kaza: 2 ölü 2 yaralı

Kaza, Kocasinan ilçesi Ziyagökalp Mahallesi Ali İhsan Alçı Bulvarı üzerinde meydana geldi. 16 GV 505 plakalı otomobil ile 14 BB 314 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri kontrolden çıkarak orta refüje savruldu.

2 Kişi Olay Yerinde Hayatını Kaybetti

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede D.E. (48) ile E.E.E. (24) adlı yolcuların olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

2 Yaralıdan Birinin Durumu Ağır

Kazada yaralanan 2 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan birinin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Cenazeler Morg'a Kaldırıldı

Hayatını kaybedenlerin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Polis ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.