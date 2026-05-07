Trafikte 'maganda' dehşeti! Çarptı, kaçtı, arkasında enkaz bıraktı

Kepez’de yan şeritten gelen aracın sıkıştırmasıyla kontrolden çıkan otomobil hurdaya döndü. Polis, kazaya sebebiyet veren o sürücünün peşinde.

Olay, Antalya'nın Kepez ilçesi Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı üzerinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvar üzerinde seyir halinde olan genç sürücü Esra G., plakası ve sürücüsü henüz belirlenemeyen bir aracın yandan sıkıştırması sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrulan otomobil, büyük bir hızla refüjdeki bariyerlere çarparak durabildi.

Kaçan sürücü aranıyor

Kazaya neden olan meçhul sürücü, olay yerinde durmak yerine gaza basarak hızla uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışma ihtimaline karşı hazırlık yaparken, otomobilin hurdaya dönmesine rağmen sürücü Esra G.'nin araçtan yara almadan kendi başına çıkması "mucize" olarak nitelendirildi.

Trafik kilitlendi

Sağlık ekiplerinin tedbir amaçlı muayene ettiği genç kadın, durumunun iyi olduğunu belirterek hastaneye gitmek istemedi. Kaza nedeniyle Gazi Bulvarı üzerinde uzun araç kuyrukları oluşurken, ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı. Emniyet güçleri, kazaya sebebiyet verip olay yerinden kaçan otomobilin ve sürücüsünün kimliğini tespit etmek için çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

