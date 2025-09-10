Alanya’da dehşet: Köpeğiyle kavga eden kediyi tekmeyle metrelerce havaya fırlattı... O anlar kamerada

Sabah saatlerinde Alanya'nın Avsallar Mahallesi'nde meydana gelen olayda, A.S.S. (20) isimli şahıs motosikleti ve köpeğiyle bir iş yerinin önüne geldi. Bu sırada köpeğiyle sokak kedisi arasında kavga çıktı.

Kediyi Defalarca Tekmeledi

Köpeğiyle kavga eden kediyi gören A.S.S., öfkeye kapılarak kediyi defalarca tekmeledi. Şiddet gören kedinin metrelerce havaya savrulduğu öğrenildi. Olayın ardından şahıs bölgeden uzaklaştı.

Güvenlik Kameraları Kaydetti

Yaşanan anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde kedinin tekmelerle savrulduğu açıkça görüldü.

Sosyal Medyada Tepki Çekti

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından olay büyük tepki topladı. Vatandaşlar, hayvana yapılan şiddete karşı yetkililerin harekete geçmesini istedi.

Jandarma Şüpheliyi Gözaltına Aldı

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, görüntüler üzerine başlattıkları çalışmada A.S.S.'yi kısa sürede tespit ederek gözaltına aldı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.