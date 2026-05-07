Kaçakçılık şebekesine şafak operasyonu! Tam 10 milyonluk vurgun...

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen operasyon kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kaçak tütün ticaretine yönelik düğmeye bastı. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından ekipler, Bornova ilçesinde önceden belirlenen bir depoyu mercek altına aldı.

İzmir'de son 5 yılın en yüksek miktarı

30 Nisan tarihinde gerçekleştirilen baskında, deponun adeta bir kaçakçılık üssüne dönüştüğü görüldü. Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 70 bin paket gümrük kaçağı sigara ile 1 milyon 850 bin adet içi doldurulmuş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen bu miktar, İzmir'de son 5 yıl içerisinde tek seferde yapılan en yüksek sigara yakalaması olarak kayıtlara geçti.