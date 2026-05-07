Yaşı 10, suç kaydı 92! Sarıyer'de "küçük" hırsızdan rekor seri

Olay, 4 Mayıs akşamı saat 19.00 sıralarında Sarıyer İstinye'de bulunan ünlü bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Çocuklarıyla vakit geçiren Melike A., bebek arabasına asılı olan çantasının yerinde olmadığını fark edince durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Çantanın içerisinde yaklaşık 100 bin lira değerinde cep telefonu ve nakit para olduğu öğrenildi.

92 suç kaydıyla şoke etti

Sarıyer Asayiş Büro Amirliği ekipleri, AVM'deki güvenlik kameralarını saniye saniye inceleyerek şüphelinin eşkalini belirledi. Çantayı aldıktan sonra taksiye binerek uzaklaşan şahsın peşine düşen ekipler, aracı Büyükdere Caddesi TEM bağlantı yolunda durdurmayı başardı. Araçta yakalanan 10 yaşındaki D.T.'nin yapılan GBT sorgulamasında, hırsızlıktan tam 92 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Eşyalar sahibine teslim edildi

Yakalanan küçük şüpheli, işlemleri yapılmak üzere Çocuk Büro Amirliği'ne götürülürken, ele geçirilen çanta ve değerli eşyalar sahibi Melike A.'ya eksiksiz şekilde teslim edildi. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, şüphelinin rahat tavırlarla bebek arabasına yaklaşıp hırsızlığı gerçekleştirdiği anlar net bir şekilde görüldü.