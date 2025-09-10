Müge Anlı’da şüpheli ölüm iddiası: Emine Armağan’ın ailesi yardım çağrısında bulundu

Giriş Tarihi: 10 Eylül 2025 16:15

E-posta Yazdır Yazı Boyutu

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde 17 Temmuz’da silahla vurulmuş halde bulunan Emine Armağan’ın ölümü aydınlatılamadı. Aile, damatlarından ve dünürlerinden şüpheleniyor. Müge Anlı canlı yayınına çıkan taraflar birbirleriyle yüzleşti.

Müge Anlı'nın kapısını çalan Fatma Erbil ve Abdullah Erbil kızlarının şüpheli ölümüne dair soru işaretlerinin yanıtlanması için yardım çağrısında bulundu. Emine Armağan, Afyonkarahisar'ın Dinar köyünde 17 Temmuz tarihinde silahla vurulmuş halde ölü bulunmuştu. Ailesi damatlarından ve dünürlerinden şüpheleniyordu. Dünürler canlı yayında karşı karşıya gelerek Emine Armağan'ın ölümündeki kuşkuları konuştu.