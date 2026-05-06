Sağanak sonrası toprak kaydı, duvar çöktü

Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Üçgöl köyünde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış, bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Yağışın etkisiyle gevşeyen zemin toprak kaymasına neden oldu. Heyelanla birlikte bir evin arka kısmında bulunan istinat duvarı, büyük bir gürültüyle çöktü.

Kaymakam Çömen bölgede inceleme yaptı

Olayın ardından vakit kaybetmeden köye giden Almus Kaymakamı Emre Çömen, heyelanın yaşandığı noktada ve hasar gören evde incelemelerde bulundu. Köy sakinleriyle bir araya gelerek geçmiş olsun dileklerini ileten Çömen, vatandaşların taleplerini tek tek not aldı.