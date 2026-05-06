Sergen Yalçın'dan istifa iddialarına flaş yanıt: Taraftar istiyorsa bırakırız

Beşiktaş'ta sular durulmuyor; hem kendisinin hem de yönetimin istifaya davet edilmesine sessiz kalmayan Sergen Yalçın, taraftarın talebi doğrultusunda gerekeni yapacaklarını söyledi.

Tribünlerin tepkisi sonrası sessizliğini bozdu

Beşiktaş'ta son haftalarda alınan sonuçların ardından tribünlerden yükselen istifa sesleri, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gündemindeydi. Taraftarların hem teknik heyeti hem de yönetimi istifaya davet etmesi üzerine açıklamalarda bulunan Yalçın, başarısızlık durumunda sorumluluk alınmasının futbolun doğal bir parçası olduğunu vurguladı.

2 hafta vurgusu: Bırakıp gitmek olmaz

Ligin bitimine iki hafta kaldığını hatırlatan tecrübeli çalıştırıcı, görevini hemen bırakmanın doğru olmayacağını ifade etti. "2 hafta var. 2 haftada bırakıp gitmek olmaz. 2 maçı oynamak durumdayız" diyen Sergen Yalçın, profesyonellik gereği sezonun bu kısa bölümünü tamamlamaları gerektiğini belirtti.

Taraftarın isteği bizim için emirdir

Taraftarlarla olan bağının her zaman özel olduğunu hissettiren Yalçın, ayrılık konusunda net bir mesaj verdi. Siyah beyazlı camiaya seslenen teknik adam, "Taraftarımız bırakmamızı istiyorsa bırakırız. Ondan şüpheleri olmasın" diyerek, taraftarın iradesine her zaman saygı duyacaklarını dile getirdi.

