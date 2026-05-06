Ali Koç aday olacak mı? ''Aziz varsa ben de varım'' iddiası
Aziz Yıldırım’ın adaylık ilanı sonrası gözler eski başkana çevrildi. Kulislerde, Yıldırım’ın sahalara dönmesi durumunda Ali Koç’un da yarışa gireceği iddiası yüksek sesle konuşulmaya başlandı. A Haber canlı yayınında sıcak bilgileri paylaşan A Spor Müdürü Cüneyt Şen, Ali Koç’un yakın çevresiyle paylaştığı iddia edilen stratejiyi aktardı. Şen, kulislerde konuşulan en güçlü iddianın; Ali Koç’un "Aziz Yıldırım aday olursa ben de adayım" dediği yönünde olduğunu belirtti.
KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİA
Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın resmi adaylık açıklamasının ardından gözler mevcut başkan Ali Koç'a çevrildi. A Haber canlı yayınında sıcak gelişmeleri aktaran A Spor Müdürü Cüneyt Şen, seçim sürecine dair çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Şen, Ali Koç'un yakın çalışma ekibine ve çevresine, Aziz Yıldırım'ın adaylığı durumunda yarıştan çekilmeyeceği mesajını verdiğini öne sürdü.
"O VARSA BEN DE ADAYIM"
Cüneyt Şen'in aktardığı bilgilere göre Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın hamlesine karşılık olarak adaylık iradesini güçlendirdi. Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Kulis bilgilerine göre Ali Koç'un yakın çevresine 'Aziz Yıldırım aday olursa ben de adayım' dediği iddiaları var. Görev süresi boyunca hedeflediği başarılara ulaşamayan Koç'un, bu kez çok daha güçlü bir liste ve projelerle çıkması sürpriz olmaz."
YENİ BİR LİSTE VE PROJE HAZIRLIĞI
Ali Koç'un adaylık ihtimalinin yükselmesiyle birlikte, yönetim listesinde de revizyona gidileceği konuşuluyor. Camiadaki genel beklenti, Koç'un önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yaparak adaylığını ilan etmesi yönünde.