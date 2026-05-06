Ali Koç aday olacak mı? ''Aziz varsa ben de varım'' iddiası

KULİSLERİ HAREKETLENDİREN İDDİA

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın resmi adaylık açıklamasının ardından gözler mevcut başkan Ali Koç'a çevrildi. A Haber canlı yayınında sıcak gelişmeleri aktaran A Spor Müdürü Cüneyt Şen, seçim sürecine dair çarpıcı bir kulis bilgisini paylaştı. Şen, Ali Koç'un yakın çalışma ekibine ve çevresine, Aziz Yıldırım'ın adaylığı durumunda yarıştan çekilmeyeceği mesajını verdiğini öne sürdü.

"O VARSA BEN DE ADAYIM"

Cüneyt Şen'in aktardığı bilgilere göre Ali Koç, Aziz Yıldırım'ın hamlesine karşılık olarak adaylık iradesini güçlendirdi. Şen, canlı yayında şu ifadeleri kullandı: "Kulis bilgilerine göre Ali Koç'un yakın çevresine 'Aziz Yıldırım aday olursa ben de adayım' dediği iddiaları var. Görev süresi boyunca hedeflediği başarılara ulaşamayan Koç'un, bu kez çok daha güçlü bir liste ve projelerle çıkması sürpriz olmaz."

YENİ BİR LİSTE VE PROJE HAZIRLIĞI

Ali Koç'un adaylık ihtimalinin yükselmesiyle birlikte, yönetim listesinde de revizyona gidileceği konuşuluyor. Camiadaki genel beklenti, Koç'un önümüzdeki günlerde resmi bir açıklama yaparak adaylığını ilan etmesi yönünde.