31 yaşındaki genç evinde ölü bulundu

Olay, Karaman'ın Mümine Hatun Mahallesi 1487. Sokak'ta bulunan 3 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Bir bisküvi fabrikasında işçi olarak çalışan 31 yaşındaki Adem Sinan'dan uzun süre haber alamayan arkadaşı, durumdan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

Cansız bedeniyle karşılaştılar

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yardımıyla girilen evde, genç adamın yerde hareketsiz yattığı görüldü. Sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde, Adem Sinan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Sinan'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Mide ameliyatına gidecekti

Hayatını kaybeden gencin kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilirken, çevresinden edinilen bilgilere göre aşırı kilolarından kurtulmak için mide küçültme ameliyatı olmaya hazırlandığı öne sürüldü. Bursa'ya ameliyat olmaya gideceği belirtilen talihsiz gencin kesin ölüm nedeni, yapılacak incelemelerin ardından netlik kazanacak.