Kavurucu sıcaklar geliyor! Yağışlar ne zaman bitecek, önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak?

Hava durumunu araştıran vatandaşların beklediği son dakika haberi geldi. Türkiye bir süredir şiddetli yağışların etkisi altında. Yurdun büyük bölümü sel felaketiyle mücadele ediyor. Peki yağışlar ne zaman bitecek, önümüzdeki günlerde hava nasıl olacak? İşte uzmanların tahminleri ve Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu.
Yurdun büyük bölümünde günlerdir devam eden kuvvetli yağış vatandaşlara zor anlar yaşatıyor.
Marmara Bölgesi ile Batı Karadeniz'in iç bölgeleri için yine yağış uyarısı geldi.
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üstüne çıkacak.
PEKİ, HAZİRAN AYININ SONUNA YAKLAŞIRKEN YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?
Uzmanlara göre, Orta ve Doğu Karadeniz hariç olmak üzere hafta sonundan itibaren yurt genelinde kuvvetli yağış beklenmiyor.
Kuvvetli yağışların ardından özellikle Marmara ve kıyı Ege bölgelerinde sıcaklık mevsim normallerinin üzerine çıkacak. Yurdun kalan kesimlerinde ise sıcaklık mevsim normalleri civarında seyredecek.
KAVURUCU SICAK GELİYOR
Uzmanlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi ile Akdeniz kıyıları için uyarıyor. İlerleyen günlerde, bu bölgelerde kavurucu sıcaklar bekleniyor.
METEOROLOJİ'DEN GELEN SON DAKİKA RAPORU
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara (İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir dışında), İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz kıyıları ile Kütahya, Afyonkarahisar, Isparta, Yozgat, Amasya, Çorum, Tokat ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun doğu kesimleri ile Kıyı Ege'de mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif ve orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge geneli(İstanbul, Kocaeli ve Balıkesir hariç) yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ÇANAKKALE °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra kısa süreli ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 27°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 30°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu; bölgenin iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
İZMİR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
KÜTAHYA °C, 26°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MANİSA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu Toroslar Mevkii ile Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, kuzey çevreleri öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 28°C
Parçalıı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve batı kesimleri ile Yozgat çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 28°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Amasya, Tokat ve Çorum çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BAYBURT °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
VAN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık