Karayolunda otomobiller çarpıştı: 3’ü çocuk 5 yaralı!

Kaza, Diyarbakır-Mardin karayolu üzerinde bulunan TRT Köprülü Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 06 BVN 727 plakalı otomobil ile 25 AEJ 427 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle araçlarda büyük çapta maddi hasar meydana gelirken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen yetkililere bildirdi.

Yaralıların Arasında Çocuklar Da Var

İhbar üzerine olay yerine kısa sürede 112 Acil Sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Kazada araçlar içerisinde bulunan 3'ü çocuk olmak üzere toplam 5 kişi yaralandı. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından yaralıları çevre hastanelere sevk ederek tedavi altına aldı.

İnceleme Başlatıldı

Kaza sonrası trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, güvenlik güçleri yol üzerinde yeni bir kaza yaşanmaması için geniş güvenlik önlemleri aldı. Kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili geniş çaplı inceleme devam ediyor.