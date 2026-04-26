Genç kadın motosikletiyle minibüsün altında kaldı

Kaza, saat 12.30 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi Kardeş Kentler Caddesi üzerinde meydana geldi. Yol yapım çalışması nedeniyle şeridin daraldığı noktada, 07 BGS 834 plakalı motosikletiyle seyir halinde olan Rukiye isimli genç kadın, önündeki F.S. idaresindeki 34 CBK 382 plakalı otomobili geçmek istedi. Ancak sola dönmek için manevra yapan otomobile çarpan motosiklet sürücüsü, çarpmanın şiddetiyle karşı şeride savruldu.

Minibüsün Altında Can Pazarı

Savrulan genç kadın, bu sırada karşı yönden gelmekte olan Y.Ö. idaresindeki 07 CFV 962 plakalı servis minibüsüne çarparak aracın altına girdi. Kazayı gören vatandaşların büyük panik yaşadığı olay yerine, ihbar üzerine hızla itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, minibüsün altında mahsur kalan yaralıyı kurtarmak için adeta zamanla yarıştı.

Kaza Anı Saniye Saniye Kaydedildi

İtfaiye ekiplerinin titiz çalışması sonucu aracın altından çıkartılan motosiklet sürücüsü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Feci kaza, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde; genç kadının önce duraklayan otomobile çarpıp savrulduğu, ardından ise kaçamayarak servis minibüsünün altına girdiği dehşet dolu anlar yer aldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.