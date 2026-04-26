Tuncay Sonel’in kadına şiddetle mücadele toplantısındaki konuşması ortaya çıktı
Tunceli'de Gülistan Doku soruşturması kapsamında tutuklanan dönemin valisi Tuncay Sonel’in, genç kız kaybolmadan 19 gün önce kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısındaki konuşması ortaya çıktı. Aynı soruşturmada tutuklanan eski Tunceli Devlet Hastanesi Başhekimi Çağdaş Özdemir ile açığa alınan dönemin İŞKUR İl Müdürü Özdemir Aktaş’ın de yer aldığı toplantıdaki konuşmasında Sonel, “Tunceli’de ne mutlu ki kadınlarımız, çocuklarımız gece geç saatlere kadar rahatça gezebiliyor. İnşallah Tunceli’de insanlık dışı olaylar yaşanmaz. Kadına yönelik şiddet eylemlerinin olmaması için bizlere ne görev düşüyorsa hep beraber bir yol haritası çizip, mücadele edeceğiz” dedi.