Karaman-Kılbasan yolunda kaza: Çarpışmanın şiddetiyle şarampole yuvarlandılar

Karaman'da akşam saatlerinde Karaman-Kılbasan kara yolu üzerinde trafik kazası meydana geldi. M.I. idaresindeki 34 HC 7260 plakalı otomobil ile T.Ş. yönetimindeki 42 EAD 19 plakalı araç henüz belirlenemeyen bir nedenle kafa kafaya çarpıştı.

Kontrolden Çıkan Araç Şarampole İndi

Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobillerden biri yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücüler M.I. ve T.Ş. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan S.Ş. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine hızla jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar Tedavi Altına Alındı

Sağlık ekipleri, yaralıları olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Jandarma ekipleri yol üzerinde güvenlik önlemi alırken, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.