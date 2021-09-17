Haberler Haber Videoları ''Kandil’e vekillik yapıyorlar” Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın'dan HDP vekillerine tepki

''Kandil’e vekillik yapıyorlar” Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın'dan HDP vekillerine tepki

''Kandil’e vekillik yapıyorlar” Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın'dan HDP vekillerine tepki
17.09.2021 14:32
Ana Sayfa 05:09
Midesinde uyuşturucu patlayan...
Ana Sayfa 00:30
Kardeşlerim 20. bölüm 2....
Ana Sayfa 02:28
ÖTV indirimi uygulamayan...
Ana Sayfa 01:05
Bülent Ersoy'u kahreden haber!...
Ana Sayfa 03:20
Alparslan Büyük Selçuklu dizi...
Ana Sayfa 01:50
Damattan kaynanaya ilanı-aşk!...
Ana Sayfa 10:40
Menderes'in fotoğrafçısı idam...
Ana Sayfa 00:25
Mezarlıkta tüyler ürperten...
Ana Sayfa 00:20
Türk jetleri Gara'yı...
Ana Sayfa 00:58
"Konum atın geliyorum gençler"
Ana Sayfa 01:30
5 il için kuvvetli yağış ve...
Ana Sayfa 01:09
Gri listedeki DHKP-C’li...

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın'dan HDP vekillerine tepki! Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 747. gününde de sürüyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için evladını almadan eylemi terk etmeyeceğini ve HDP’nin seslerinin duymasını istediğini kaydetti. Baba Aydın: ''Kürt halkına vekillik yapacaklar diye, ama maalesef HDP kendi sözünde durmadı Kandil’e vekillik yaptı.'' dedi.


Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 747. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 747. gününde de sürüyor. DiyarbakırSüleyman Aydın, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için evladını almadan eylemi terk etmeyeceğini ve HDP'nin seslerinin duymasını istediğini kaydetti. Aydın, "HDP yaklaşık 6 yıl önce oğlumu kandırarak önce buraya daha sonra dağa gönderiyor. Burada 3. yıla girdik çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. HDP çocuklarımızı getirsin, bizden ne istiyorlar, bunlar Kürt için mücadele ettik diyorlar, çocukları mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Mecliste o kadar yemin içtiler, Kürt halkına vekillik yapacaklar diye, ama maalesef HDP kendi sözünde durmadı Kandil'e vekillik yaptı. Benim oğlum daha 15 yaşındaydı, 15 yaşındaki çocuğun iradesi yoktur, kendi evlatlarına bakıp karar versinler. Biz çocuklarımızı istiyoruz, HDP milletvekillerinde biraz vicdan varsa gelip bu ailelere sahip çıksınlar, çocukları getirsinler. Buradaki mağdur Kürt annelerin görmemezlikten gelmesinler. Konu çocuklarımız olunca kulaklarını tıkıyorlar, tüm dünya sesimizi duydu bir tek HDP duymadı, biz buradan kalkmayacağız ve çocuklarımızı getirsinler. 40 yıldır Kürdün kanını emdiler, artık biraz ellerini vicdanlarına koysunlar" dedi.

Haber Videoları
SON DAKİKA