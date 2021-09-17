''Kandil’e vekillik yapıyorlar” Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın'dan HDP vekillerine tepki

Evlat nöbetindeki baba Süleyman Aydın'dan HDP vekillerine tepki! Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 747. gününde de sürüyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için evladını almadan eylemi terk etmeyeceğini ve HDP’nin seslerinin duymasını istediğini kaydetti. Baba Aydın: ''Kürt halkına vekillik yapacaklar diye, ama maalesef HDP kendi sözünde durmadı Kandil’e vekillik yaptı.'' dedi.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 747. gününde de devam ediyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 747. gününde de sürüyor. Diyarbakırlı Süleyman Aydın, 6 yıl önce terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığını iddia ettiği oğlu Özkan için evladını almadan eylemi terk etmeyeceğini ve HDP'nin seslerinin duymasını istediğini kaydetti. Aydın, "HDP yaklaşık 6 yıl önce oğlumu kandırarak önce buraya daha sonra dağa gönderiyor. Burada 3. yıla girdik çocuklarımızın yolunu gözlüyoruz. HDP çocuklarımızı getirsin, bizden ne istiyorlar, bunlar Kürt için mücadele ettik diyorlar, çocukları mağaralarda ölüme mahkum ediyorlar. Mecliste o kadar yemin içtiler, Kürt halkına vekillik yapacaklar diye, ama maalesef HDP kendi sözünde durmadı Kandil'e vekillik yaptı. Benim oğlum daha 15 yaşındaydı, 15 yaşındaki çocuğun iradesi yoktur, kendi evlatlarına bakıp karar versinler. Biz çocuklarımızı istiyoruz, HDP milletvekillerinde biraz vicdan varsa gelip bu ailelere sahip çıksınlar, çocukları getirsinler. Buradaki mağdur Kürt annelerin görmemezlikten gelmesinler. Konu çocuklarımız olunca kulaklarını tıkıyorlar, tüm dünya sesimizi duydu bir tek HDP duymadı, biz buradan kalkmayacağız ve çocuklarımızı getirsinler. 40 yıldır Kürdün kanını emdiler, artık biraz ellerini vicdanlarına koysunlar" dedi.