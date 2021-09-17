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107 yaşındaki Fikriye Çam'dan Başkan Erdoğan'a duygulandıran sözler: Allah sizi başımızdan eksik etmesin!

107 yaşındaki Fikriye Çam'dan Başkan Erdoğan'a duygulandıran sözler: Allah sizi başımızdan eksik etmesin!
17.09.2021 14:29
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AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı’na katılan Başkan Erdoğan, 107 yaşındaki Fikriye Çam ile yeniden görüştü. Türkiye’den giden en yaşlı hacı adayı olarak tanınan Fikriye Çam, Başkan Erdoğan ile görüşmenin mutluluğunu "Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kurban olurum sana” sözleriyle dile getirdi.


Başkan Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Mersin Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'nda konuştu.

Mersin'e önceki ziyaretinde görüştüğü 107 yaşındaki Fikriye Çam'la da bir araya gelen ve sohbet eden Erdoğan, "Fikriye Teyze ile belli bir aralıktan sonra, yeniden bizleri bir araya getiren Rabbime sonsuz hamdüsenalar olsun. Elhamdülillah, 107 yaşında Fikriye Teyze, Rabbim daha nice ömür nasip etsin. Bizi inşallah cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın." ifadelerini kullandı.

Fikriye Çam ise Başkan Erdoğan ile yeniden görüşmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Kurban olurum sana." dedi.

Erdoğan, görüşmenin sonunda Fikriye Çam ve yanındakilere çeşitli hediyeler verdi.

Fikriye Çam, 2019 yılında Başkan Erdoğan'ın vesile olmasıyla kutsal topraklara Türkiye'den giden "En yaşlı hacı adayı" olmuştu.

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