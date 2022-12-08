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Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar: Dünyada iki ülkeden biriyiz

Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata'dan takvim.com.tr'ye özel açıklamalar: Dünyada iki ülkeden biriyiz
Fatma Gül
takvim.com.tr
08.12.2022 17:41 - Son Güncelleme: 08.12.2022 17:44

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Türkiye’nin 2023 vizyonu Turkuvaz Medya Merkezi’nde masaya yatırıldı. Türkiye 2023 Zirvesi ve Para Sohbetleri’ne katılan Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata, takvim.com.tr’ye özel açıklamalarda bulundu. Ata, yenilenebilir enerji ile ilgili Türkiye’nin hedeflerinden bahsederken, güneş enerjisi panellerini dünyada Çin dışında entegre olarak üreten tek ülkenin Türkiye olduğunu söyledi. İşte Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata’nın açıklamaları:

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Uluslararası Enerji Ajansı bir süre önce yenilenebilir enerji kaynakları hakkında bir rapor yayınladı. Bu raporla ilgili Fatih Birol, "Yenilenebilir enerjisini Türkiye sadece 5 yıl içerisinde yüzde 64 büyütebilir. Söz konusu büyüme sayesinde de dünyada ilk 10'da yer alabilir." dedi. Yenilenebilir enerji denildiği zaman akla ilk gelen şirketlerden bir tanesi de Kalyon Enerji. Konya'daki GES özellikle çok önemli. GES projesinde son durum nedir?

Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Dr. Murtaza Ata: Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santralimiz, şu anda Avrupa'nın en büyük santrali. 1350 megawatt orada panel kurulu gücümüz olacak. 1200 megawattı hali hazırda devreye alınmış durumda ticari işletmede ve Türkiye ekonomisine katkıda bulunuyor. Şu anda ulaşmış olduğu kurulu güç kapasitesi ile dünyanın en büyük 3 güneş enerji santralinden biri, Avrupa'nın en büyük güneş enerjisi santrali. Türkiye'ye yılda yaklaşık olarak 3 milyar kilowatt saat yani Türkiye'nin tükettiği yıllık elektriğin yaklaşık yüzde 1'ini biz Konya Karapınar'daki güneş enerjisi santralinden karşılayarak, Türkiye'nin enerji bağımsızlığına çok önemli bir katkı sağlıyoruz.

HEDEF ÇOK DAHA BÜYÜK
Tabi ki önümüzdeki 5 yılda yenilenebilir enerjinin yüzde 65 büyümesi bana göre Türkiye için küçük bir hedef. Türkiye'de yılda tüketilen elektriğin sadece 3'te 1'i yenilenebilir enerjiden üretiliyor. Bunun da yüzde 65'i ne yapar, yaklaşık yüzde 45-50'ye çıkar. Oysa biz yenilenebilir enerjideki payımızı çok daha yukarı çekmemiz lazım. Biz de Kalyon Enerji olarak uzun vadede sadece güneş enerjisi değil hem rüzgar enerjisi yatırımları planlıyoruz, hem de rüzgar enerjisi teknolojileri üretmek üzere de yatırımlarımızı planlıyoruz.

DÜNYADA İKİ ÜLKEDEN BİRİYİZ
Biz güneşte sadece güneş santrali yatırımcısı değiliz, aynı zamanda güneş teknolojileri de üretiyoruz. Güneş paneli üretiyoruz. Bu güneş panelini üretirken, entegre bir üretim yapıyoruz. Yani güneş panelinin en önemli bileşeni olan güneş hücresini Çin'den ithal etmiyoruz. Biz güneş hücresini Türkiye'de üretiyoruz. Sadece güneş hücresini değil, güneş hücresinin üretildiği wafer dediğimiz dilim silüsyum dilimi, saç teli kalınlığındadır onu da Türkiye'de üretiyoruz. O dilimin üretildiği silüsyum kütüğünü de Türkiye'de üretiyoruz. Yani biz Kalyon PV olarak Çin dışında entegre üretim yapan tek firmayız.

Demin bir nükleer projeden bahsettiniz. Onu biraz daha detaylandırabilir misiniz?

Biliyorsunuz Türkiye'de enerjide tam bağımsızlığı konuşuyoruz. Şüphesiz ki yenilebilir enerji bunun önemli bir bileşeni. Ancak bununla birlikte bazyük kaynaklarına ihtiyacımız var. Her ne kadar depolamalıdan son günlerde çok sık bahsetsek de, depolamalı enerji sistemleri bazyük ihtiyacına karşılık veren sistemler değildir. Sadece yenilenebilir enerji kaynaklarından güneşten, rüzgardan üretilen enerjinin sisteme daha regüle bir şekilde verilmesine katkıda bulunur. Ama onun haricinde, sizin enerjide tam bağımsız olmanız için bazyük kaynaklarına ihtiyacınız var. Bazyük kaynakları için de en temel bugün kullanılan teknoloji enerji kaynakları, kömür, doğalgaz ve nükleer enerji. Türkiye'de zaten kömür santralleri var. Doğalgaz santralleri var. Ancak her iki santralde de karbon salınımı çok önemli oranda karbon salınımı yapmaları itibarıyla hem küresel iklim değişikliğine, hem sera gazı etkisine çok önemli olumsuz etkide bulunuyor.

NÜKLEER YATIRIM PLANLIYORUZ
Şu anda en temiz enerji yenilenebilir enerjiden sonra nükleer enerji. Nükleer enerjide hiçbir yerde duman yok, bir şey yok ama çok inanılmaz boyutlarda elektrik enerjisi üretiyor. Biz tabi Kalyon Enerji olarak uzun vadede burada biz önümüzdeki 7-8 yıldan bahsediyoruz. Küçük boyutlu nükleer enerji santralleri üzerine yatırım yapmayı planlıyoruz. Bunu yaptığımız takdirde Türkiye'nin bazyük altyapısını güçlendireceği için bu santraller, yenilenebilir enerjinin payını daha da artırma imkanı olacak. Çünkü yenilenebilir enerjinin payını artırmak istiyorsanız, sisteminizdeki bazyük payını da artırmanız gerekiyor. Bu tek ayaklı bir gelişme olacağı için Akkuyu gibi 5 gigawattlık santraller değil, 450-500 megawattlık santral yatırımlarını da planlıyoruz.

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