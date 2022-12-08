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Rusya'dan kritik ziyaret! Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak: Masada Suriye var

Rusya'dan kritik ziyaret! Türkiye ile Rusya arasındaki siyasi istişareler İstanbul'da yapılacak: Masada Suriye var
08.12.2022 09:40

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Son dakika haberi! Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Verşinin ve Putin'in Suriye temsilcisi Aleksandr Lavrentyev Türkiye'ye geliyor. Türkiye ile Rusya arasında gerçekleştirilecek siyasi istişareler kapsamında İstanbul’a geliyor. Görüşmede Birleşmiş Milletler ile ilgili Tahıl Anlaşmasının uygulanması gibi hususların yanı sıra Suriye, Libya, Filistin gibi bölgesel konuların ele alınması öngörülüyor. Lavrentyev, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Başkan Erdoğan ile Suriye Devlet Başkanı Esad arasında görüşme ayarlayabilmek için çalıştıklarını ifade etmişti.

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