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Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine Toplantısı'nın gündeminde esneme seçenekleri var

Kafe ve restoranlar açılacak mı? Kabine Toplantısı'nın gündeminde esneme seçenekleri var
15.02.2021 19:53
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Çarşamba günü yapılması beklenen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde salgının seyrine bağlı olarak kademeli esneme seçenekleri ele alınacak. Beştepe'deki toplantının en önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele çalışmaları ve alınan tedbirler olacak. Başta lokanta ve kafeler olmak üzere esnafın gözü Beştepe'ye çevrildi. Mart ayından itibaren riskin azaldığı, vaka sayısının düştüğü yerlerdeki lokanta ve kafelerin mesafeli, tedbirli, kısıtlı kişi sayısı ve HES kodu kontrolüyle açılabilmesine dönük Bilim Kurulu'nun tavsiyelerinin değerlendirilmesi bekleniyor.


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