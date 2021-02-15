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Gara şehitlerine son görev! Şehit yakınından Akşener tepkisi: Hem PKK'ya yardım ediyorlar hem de çelenk gönderiyorlar

Gara şehitlerine son görev! Şehit yakınından Akşener tepkisi: Hem PKK'ya yardım ediyorlar hem de çelenk gönderiyorlar
15.02.2021 19:53
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Pençe Kartal-2 harekat bölgesinde yer alan Gara'da, terör örgütü PKK tarafından alıkonularak şehit edilen 13 Türk vatandaşının naaşları, memleketlerine getiriliyor. Şehit Sedat Sorgun'un cenazesinde gergin anlar yaşandı. Cenaze namazı öncesi şehidin yakını, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından gönderilen çelengi görünce sinirlendi. Çelengi kırmaya çalışan yaşlı adam, "Hem PKK'ya yardım ediyorlar hem de çelenk gönderiyorlar. Buna niye müsaade ediyorsunuz. Bunu kaldırın." diyerek tepki gösterdi.


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