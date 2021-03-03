Kafe restoranlarda HES kodu zorunlu mu? Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kimler toplu taşıma kullanabilecek?

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme sürecine ilişkin vatandaşların sıkça sorduğu soruları yanıtladı. Bu sorular arasında toplu taşıma, kahvehaneler, restoran ve kafelerde HES kodu zorunluluğu gibi günlük hayatı ilgilendiren birçok madde yer aldı. İşte 12 soruda kontrollü normalleşme süreci hakkında merak edilenler.





Lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerine girişte HES kodu zorunlu mudur?

Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunludur. İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.