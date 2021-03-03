Kafe restoranlarda HES kodu zorunlu mu? Kahvehanelerde oyun serbest mi? Kimler toplu taşıma kullanabilecek?
Son dakika haberi... Türkiye, Başkan Erdoğan'ın açıkladığı normalleşme sürecinin ardından il il vaka sayısı durumuna göre bazı kısıtlamalarda gevşemeye gitti. İçişleri Bakanlığı "Kontrollü Normalleşme Süreci İle İlgili Sıkça Sorulan Sorular" yayınlayarak vatandaşın en çok merak ettiği soruları yanıtladı. Peki kafe restoranlarda HES kodu zorunlu mu? Kahvehanelerde oyun serbest mi? Dernek Lokalleri denetlemeye tabi mi? İnternet kafe, oyun salonu, bilardo salonu denetleme kapsamında mı? Cenazeler ve taziyeler konusunda uygulama nasıl olacak? Hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler genelgeye tabi mi? 65 yaş üzeri ve 20 yaş altı toplu taşıma kullanabilecek mi? İşte normalleşme sürecine dair sıkça sorulan sorular ve yanıtları.
Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı kontrollü normalleşme sürecine ilişkin vatandaşların sıkça sorduğu soruları yanıtladı. Bu sorular arasında toplu taşıma, kahvehaneler, restoran ve kafelerde HES kodu zorunluluğu gibi günlük hayatı ilgilendiren birçok madde yer aldı. İşte 12 soruda kontrollü normalleşme süreci hakkında merak edilenler.
Lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yeme-içme yerlerine girişte HES kodu zorunlu mudur?
Genelge ile restoran açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde %50 kapasite ile 07.00-19.00 saatleri arasında çalışması öngörülen lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi tüm yeme-içme yerlerine girişte tüm müşterilerin HES kodu sorgulamasının yapılması zorunludur. İşletmeciler tarafından HES kodu sorgulaması yapılıp yapılmadığı ve HES kodu olmaksızın/kontrol edilmeksizin müşteri kabulü yapılıp yapılmadığı hususlarına yapılacak denetimlerde özellikle dikkat edilecek ve aykırı davranışların tespiti halinde gerekli idari yaptırımlar uygulanacaktır.
Hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler son genelgeye tabi midir?
Hamam, sauna ve masaj salonu gibi iş yerleri düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde 07.00-19.00 saatleri arasında % 50 kapasite sınırı uygulanmak şartıyla faaliyet gösterebileceklerdir. Çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise hamam, sauna, masaj salonu gibi yerler 30.11.2020 tarih ve 20077 sayılı Genelgemiz doğrultusunda yeni bir karar alınıncaya kadar kapalı kalmaya devam edeceklerdir.
Sokağa çıkma kısıtlaması devam edecek olan yüksek ve çok yüksek risk grubundaki illerde bulunan 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı çocuklarımız ve gençlerimiz şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabilecekler mi?
Düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerimizdeki 65 yaş ve üzeri
vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanabileceklerdir. Çok yüksek risk grubundaki illerimizde ise 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 20 yaş altı gençler ve çocuklarımız için şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanımına dair kısıtlamaya devam edilecektir.
Cenazeler ve taziyeler konusunda uygulama ne şekilde olacaktır?
Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerimizde, Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberinde belirtilen kurallara uyulmak kaydıyla cenazelere katılacak kişi sayısına ilişkin herhangi bir kısıtlama uygulanmayacaktır. Yüksek ve çok yüksek risk grubunda bulunan illerimizde ise halen uygulanmakta olduğu gibi cenazelere katılım 30 kişi ile sınırlandırılacaktır. Tüm risk gruplarında taziye evlerinin kapalı tutulmasına devam edilecek ve evlerde veya başka yerlerde toplu taziye uygulamasına izin verilmeyecektir.