Selde can kaybı sayısı kaç oldu? Bakan Soylu son dakika vefat sayısını açıkladı

Son dakika: İçişleri Bakanı Soylu, Şanlıurfa Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde açıklamalarda bulundu. Deprem bölgesindeki sel felaketine ilişkin konuşan Bakan Soylu, Selde can kaybı sayısının 18'e yükseldiğini söyledi.

CAN KAYBI SAYISI 18'E YÜKSELDİ

Bakan Soylu' yaptığı konuşmada, "Şanlıurfalı hemşehrilerimiz rahat olsun, suya kanalizasyon suyu karıştığı iddiaları doğru değil. 16 vatandaşımız Şanlıurfa'da, 2 vatandaşımız Adıyaman'ın Tut ilçesinde hayatını kaybetti." ifadelerini kullandı.

"1 YILDA YAĞAN YAĞMUR 1 BUÇUK GÜNDE YAĞDI"

Bakan Soylu, " "Bozova'da ve Tut ilçesinde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız. Hasar tespitler yapılacak. Vatandaşlarımızın yanında olacağız. 1 yılda yağan yağmur 1 buçuk günde yağdı. Bir taraftan afetle mücadele ediyoruz bir taraftan kötücül ruhlarla mücadele ediyoruz." dedi.

"GAZETECİLİK DEĞİL PALYAÇOLUK"

Suya kanalizasyon karıştığı iddialarına tepki gösteren Soylu, "Bir üzüntümüz var. Maalesef kendilerini gazeteci zannedenler suya kanalizasyon karıştığını bu yüzden kapatıldığını söylediler. Bunların Allah korkusu olduğunu sanmıyoruz. Gazetecilik değildir palyaçoluktur. Allah da millet de hesabını sorar." diye konuştu.