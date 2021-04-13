RAMAZAN İMSAKİYE
Haberler Video Haber Videoları Kabine Toplantısı öncesi flaş toplu taşıma tavsiyesi! Ramazan da tam kapanma mı geliyor? Riskli illerde seyahat yasağı olacak mı?

Kabine Toplantısı öncesi flaş toplu taşıma tavsiyesi! Ramazan da tam kapanma mı geliyor? Riskli illerde seyahat yasağı olacak mı?

Kabine Toplantısı öncesi flaş toplu taşıma tavsiyesi! Ramazan da tam kapanma mı geliyor? Riskli illerde seyahat yasağı olacak mı?
13.04.2021 11:47
Ana Sayfa 03:03
Cumhuriyet Kur’an kurslarını...
Ana Sayfa 44:08
"HDP ile ittifak kuranlar...
Ana Sayfa 00:38
Doğum kiloları gitti Sinem...
Ana Sayfa 02:52
BİM'de 13 Nisan indirim...
Ana Sayfa 01:21
Bugün kafeler kapandı mı? 13...
Ana Sayfa 00:55
İzmir'de FETÖ'ye kritik...
Ana Sayfa 01:00
İzmir’de feci kaza! Üst...
Ana Sayfa 01:44
İçişleri Bakanlığı'ndan önemli...
Ana Sayfa 08:10
Fenerbahçe'de ümitler ölmez
Ana Sayfa 00:30
Zeynep Öztürk'ün, Spagetti...
Ana Sayfa 01:54
Bakan Koca’dan ‘tam kapanma’...
Ana Sayfa 00:36
Serenay Sarıkaya’dan aşk...

Son dakika haberleri... Türkiye 1 Mart'taki normalleşmenin ardından vaka sayılarında patlama yaşadı. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan Ramazan'da kafe ve restoranların sadece paket servisi yapacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gözler bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Ramazan'da tam kapanma gündemdeyken kırmızı kategorideki illerde seyahat yasağı da masadaki konular arasında. Öte yandan Bilim Kurulu üyesinden kritik toplantı öncesi flaş bir toplu taşıma tavsiyesinde bulundu. İşte detaylar...


Haber Videoları