Kabine Toplantısı öncesi flaş toplu taşıma tavsiyesi! Ramazan da tam kapanma mı geliyor? Riskli illerde seyahat yasağı olacak mı?

Son dakika haberleri... Türkiye 1 Mart'taki normalleşmenin ardından vaka sayılarında patlama yaşadı. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan Ramazan'da kafe ve restoranların sadece paket servisi yapacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gözler bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Ramazan'da tam kapanma gündemdeyken kırmızı kategorideki illerde seyahat yasağı da masadaki konular arasında. Öte yandan Bilim Kurulu üyesinden kritik toplantı öncesi flaş bir toplu taşıma tavsiyesinde bulundu. İşte detaylar...