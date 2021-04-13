Kabine Toplantısı öncesi flaş toplu taşıma tavsiyesi! Ramazan da tam kapanma mı geliyor? Riskli illerde seyahat yasağı olacak mı?
Son dakika haberleri... Türkiye 1 Mart'taki normalleşmenin ardından vaka sayılarında patlama yaşadı. Geçtiğimiz Kabine Toplantısı'nda Başkan Erdoğan Ramazan'da kafe ve restoranların sadece paket servisi yapacağını açıklamıştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca başkanlığında dün yapılan Bilim Kurulu toplantısının ardından gözler bugünkü Kabine Toplantısı'na çevrildi. Ramazan'da tam kapanma gündemdeyken kırmızı kategorideki illerde seyahat yasağı da masadaki konular arasında. Öte yandan Bilim Kurulu üyesinden kritik toplantı öncesi flaş bir toplu taşıma tavsiyesinde bulundu. İşte detaylar...
13.04.2021 11:11
- Son Güncelleme: 13.04.2021 11:54
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Mikrobiyoloji ve Enfeksiyon Hastalıkları Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ve Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, son günlerde kamuoyunda oldukça merak edilen ve tartışılan gündem maddeleriyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.
Daha çok bulaştığını söylediğimiz bir virüs var, toplu taşımadaki kalabalıkların azaltılması gerekiyor. Bunun da yolu, bir kere, birçok işkolu için uzaktan çalışmaya geçmek. Yani şu aşamada artık belli iş kollarının açık kalması dışında diğerlerinin uzaktan çalışmaya geçmesi en akıllıca yöntem gibi görünüyor.