Kabine Toplantısı öncesi flaş toplu taşıma tavsiyesi! Ramazan da tam kapanma mı geliyor? Riskli illerde seyahat yasağı olacak mı?

Daha çok bulaştığını söylediğimiz bir virüs var, toplu taşımadaki kalabalıkların azaltılması gerekiyor. Bunun da yolu, bir kere, birçok işkolu için uzaktan çalışmaya geçmek. Yani şu aşamada artık belli iş kollarının açık kalması dışında diğerlerinin uzaktan çalışmaya geçmesi en akıllıca yöntem gibi görünüyor.