Ramazan'da tam kapanma mı ek tedbir mi? Uzman isimden canlı yayında flaş açıklamalar: Mümkün değil

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Kabine bugün toplanıyor. Kabine pandemi gündemiyle bir araya gelecek. Artan vaka sayılarına karşı alınacak tedbirler masada. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Çelen, A Haber canlı yayınında önemli değerlendirmelerde bulundu. Çelen, "Bulaş zincirini kırmak istiyorsanız insanlar arasına ulaşım hareketliliğini kısıtlayıp bunu 3 hafta yaparsak vaka sayıları düşecektik. Ancak bir arada yaşayan bir toplum olmamız nedeniyle tam kapanma teorik olarak mümkün görünebilir ama bu pratik olarak mümkün değildir. Bu nedenler dünyada eş zamanlı bir kapanma olmadı." dedi.