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Kabine toplantısı başladı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?

Kabine toplantısı başladı! Kafe ve restoranlar açılacak mı? Yüz yüze eğitim başlayacak mı?
01.03.2021 16:06
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Kabine toplantısı başladı!
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, saat 15.55'te başladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kovid-19 ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı. Bu tedbirler kapsamında hafta içi ve hafta sonları sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Restoran ve kafeler de sadece paket servis ve gel al servis üzerinden hizmet veriyor. Türkiye'nin güçlü bir şekilde yürüttüğü koronavirüsle mücadele sürecinin sonucunda azalan sayılar ile beraber normalleşmenin de sinyalleri geldi. Vatandaşların uzun bir süredir merak ettiği sokağa çıkma kısıtlamasının ne zaman biteceği ve restoran-kafelerin açılmasıyla ilgili karar bugün kabine toplantısının ardından belli olacak.


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