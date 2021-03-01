HAVA DURUMU | Meteoroloji kar yağacak 9 ili açıkladı! İstanbul'a kar yağacak mı?

Kar yağacak mı? soruları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla cevap buldu. Özellikle kuraklıkla mücadele için önemli olan kar ve yağmurlar vatandaşın umutla beklemesine neden oldu. Milyonların İstanbul'a beklediği kar yağışının kısa süre içinde gelip gelmeyeceği yanıtlandı. İstanbul'a kar yağacak mı?

Kar yağacak mı? soruları Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamayla cevap buldu. Özellikle kuraklıkla mücadele için önemli olan kar ve yağmurlar vatandaşın umutla beklemesine neden oldu.

Milyonların İstanbul'a beklediği kar yağışının kısa süre içinde gelip gelmeyeceği yanıtlandı. İstanbul'a kar yağacak mı?

METEOROLOJİ'DEN KAR UYARISI

Marmara ve Karadeniz'de soğuk havaların etkili olacağı bir hafta beklenirken, kar yağışı merak konusu oldu. Mart ayının gelmesiyle Doğu Anadolu'da başlayan kar yağışı, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı'da kar yağışı etkili oluyor. Erzurum'da gece başlayan ve aralıklarla yağan kar, kent merkezini beyaza bürüdü.

2 MART SALI GÜNÜ

Mart ayı yurdun bir bölümünde güneşle gelirken, Doğu'da karla devam ediyor. Mart'ın 2'sinde ise kar yağışı Doğu'da sadece Hakkari, Bitlis ve Van'da sürecek. Batı'ya dönecek olan kar yağışı Kastamonu, Eskişehir, Bilecik, Kütahya, Burdur, Isparta, Muş ve Bolu'da etkisini artıracak.

3 MART ÇARŞAMBA GÜNÜ

Kar yağışı yerini kısa sürede parçalı bulutlu ve güneşli havaya bırakacak. Kar yağışı yurdun Doğu kesiminde devam edecek. Karadeniz'de yağmurlar devam ederken, Akdeniz ve Ege'de hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

KAR YAĞIŞI TÜM YURTTA BİTECEK

Mart'ın 4. gününde Türkiye genelinde hava sıcaklıkları artış gösterecek. Bazı illerde yağmur yağışı görülse de kar yağışlarının biteceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada 81 ilin hiçbirinden kar yağışı beklenmiyor.

HAFTA GÜNEŞLE KAPANACAK

Kar ve yağmur yağışlarıyla başlayan Mart ayının ilk haftası güneşli hava ile bitecek. Özelikle yurdun Doğu bölümü tamemen güneşle tanışacak. Batı'da ise hava parçalı bulutlu olacak.

Karadeniz, Ege ve Akdeniz'de de vatandaşlar güneşli havanın tadına varacak.

DOĞU ANADOLU BEYAZA BÜRÜNDÜ

Soğuk havanın etkisiyle çatılarda buz sarkıtları oluştu. Belediye ekipleri, yollarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışması yürütüyor. Ardahan ve Kars ise gece etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı.

Cadde ve sokakların bembeyaz olduğu Ağrı'da da, Ağrı-Van, Ağrı-Erzurum ve Ağrı-İran kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti. Karayolları 123. Şube Şefliği ve belediye ekipleri, sorumluluk alanındaki yollarda karla mücadele çalışması başlattı.

Vatandaşlar da ev ve iş yerlerinin önündeki karları küreklerle temizledi.