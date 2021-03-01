Teoman Sancar'ın istifasında "eşcinsel ilişki" iddiası

Son dakika haberi... CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın sosyal medyadan partisinden istifa ettiğini açıklaması partide büyük şaşkınlık yarattı. Teoman Sancar'ın partiden kendi isteğiyle istifa etmediği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından istifasının istendiği ortaya çıktı. Teoman Sancar'ın istifasının ardından "eşcinsel ilişki" olduğu iddiaları konuşulurken takvim.com.tr yeni kulis bilgilerine ulaştı. Sancar'ın 'eşcinsel ilişkileri' üzerine Denizli'deki bir şantaj çetesinin tehditlerine dayanamayıp savcılığa gittiği ortaya çıktı. Elde ettiğimiz bilgilere göre Teoman Sancar, "Elimizde belediyenin yolsuzluk dosyaları var" denilerek Denizli'de 3 ay önce bir eve çağrıldı. İstifayı getiren skandallar zincirinin ilk halkası olan evde iki gencin olduğu, evde alkol alındığı ve o anların videoya çekildiği, Sancar'dan 1 milyon dolar istendiği ve Sancar'ın bu gelişme üzerine savcılığa gittiği ortaya çıktı. Ulaştığımız kulis bilgilerine göre o iki gencin bugün ifadeye çağırılması bekleniyor. Takvim.com.tr'nin özel haberi.

Son dakika haberi... Takvim.com.tr Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın istifasına ilişkin Türkiye'nin konuşacağı detayları ilk kez duyuruyor.



CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar'ın partiden kendi isteğiyle istifa etmediği, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından istifasının istendiği ortaya çıktı.

Teoman Sancar'ın istifasının ardından 'ayıp' sayılacak bir ilişkinin olduğu konuşulurken takvim.com.tr olaya ilişkin çarpıcı bilgilere ulaştı.









İSTİFAYI GETİREN O EVDE NELER YAŞANDI?

Elde ettiğimiz bilgilere göre Teoman Sancar, "Elimizde belediyenin yolsuzluk dosyaları var" denilerek Denizli'de 3 ay önce bir eve çağrıldı. İstifayı getiren skandallar zincirinin ilk halkası olan evde iki gencin olduğu, evde alkol alındığı ve o anların videoya çekildiği, Sancar'dan 1 milyon dolar istendiği ve Sancar'ın bu gelişme üzerine savcılığa gittiği ortaya çıktı.



Yine takvim.com.tr'nin edindiği bilgilere göre o iki gencin bugün ifadeye çağırılması bekleniyor.





CHP'YE YAKIN GAZETECİDEN ÇARPICI İFADELER

CHP içerisinden aldığı kritik bilgilerle bilinen gazeteci Yalçın Bayer, istifaya ilişkin "Denizli milletvekili Teoman Sancar CHP'den istifa ettiğini duyurdu. İşin başka bir tarafı varmış! Bizi arayan CHP'liler yeni bir skandalla karşı karşıya olduğunu söylediler. 'Ayıp' diye nitelenen bu skandalın altından nasıl kalkacak CHP. İnce ve Yarkadaş haklı mı çıkıyorlar ne!" dedi.





GÖKÇEK SOSYAL MEDYADAN DUYURDU: FELAKET ÖTESİ

Teoman Sancar'ın istifasına dair Melih Gökçek'ten de çarpıcı bir açıklama geldi.





Gökçek, "Teoman Sancar'ın istifası onurlu bir istifa değilmiş. Nedeni duyulduğunda yer yerinden oynayacak. CHP bu olayın altından kalkamaz. Ancak o kadar söyleyebilirim. Felaket ötesi." dedi.





GÜRSEL TEKİN: İSTİFANIN NEDENİ ÖZEL

Özel bir tv kanalının canlı yayınına konuk olan CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin'e Teoman Sancar'ın istifası soruldu.

CHP'li Tekin, Teoman Sancar'ın telefonlarını kapadığını kendisine bir türlü ulaşamadığını söyledi.

Gürsel Tekin, istifanın nedeninin "özel" olduğunu sözlerine ekledi.



İDDİALAR SONRASI AÇIKLAMA YAPTI

Öte yandan istifasıyla ilgili CHP yandaşı SÖZCÜ'ye konuşan Teoman Sancar şunları söyledi:

"Hakkımda adliyeye yansımış bir dosya var. Bu dosyada şantaj ve tehdit iddiası var. Bu nedenle, bu süreçte partime zarar vermeyeyim diye CHP'den istifa ettim. Bağımsız kalmayı uygun gördüm. Başka bir partiye geçmeyeceğim."