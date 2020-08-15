ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Donald Trump'a rakip olan Demokrat aday Joe Biden'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küstah sözler. Biden katıldığı programda, Türkiye'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı muhalifleri desteklemeleri gerektiğini savundu.
Joe Biden'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küstah sözler!
15.08.2020 19:36
- Joe Biden'dan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a küstah sözler!
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