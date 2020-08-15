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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Joe Biden'ın küstah sözlerine tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten Joe Biden'ın küstah sözlerine tepki
15.08.2020 21:21

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, ABD Başkan Adayı Demokrat Joe Biden'ın Başkan Recep tayyip Erdoğan ile ilgili küstah sözleriyle ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.


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