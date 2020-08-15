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Başkan Erdoğan'dan net Doğu Akdeniz mesajı: Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz

Başkan Erdoğan'dan net Doğu Akdeniz mesajı: Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz
15.08.2020 19:52

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu. Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.


Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Teşkilatı ile Yemek programında konuştu. Doğu Akdeniz'de yaşanan sıcak gelişmelerle ilgili net mesajlar veren Başkan Erdoğan, "Kıta sahanlığımızda haydutluğa asla boyun eğmeyeceğiz, yaptırım ve tehdit dili karşısında geri adım atmayacağız." ifadelerini kullandı.
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