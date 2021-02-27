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Jason Statham, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı

Jason Statham, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın doğum gününü kutladı
27.02.2021 05:06
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın 67. doğum günü, ünlü aktör Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu Hollywood'un ünlü isimleri tarafından kutlandı. Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile doğum günü pastasını keserek teşekkürlerini iletti.


Atlas 1948 Sineması ile İstanbul Sinema Müzesi Açılış Programı'na katılan Başkan Erdoğan'a, programa katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve eşi Pervin Ersoy ile oyuncu Jason Statham, oyuncu Josh Harrnett, yönetmen-senarist Guy Ritchie ve eşi Jacqui Ainsley, Yapımcı Ivan Atkinson, Miramax CEO'su Yapımcı Bill Block'un da aralarında bulunduğu Hollywood oyuncu ve yapımcıları tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Başkan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile doğum günü pastasını keserek teşekkürlerini iletti. Erdoğan, konuk isimlerle hatıra fotoğrafı da çektirdi.

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