Dünyaca Ünlü oyuncu Jason Statham Başkan Erdoğan’a gönül selamı! Sosyal medya bunu konuşuyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün akşam restorasyonu tamamlanan Beyoğlu'ndaki tarihi Atlas 1948 Sinema Müzesi'nin açılışını gerçekleştirdi. Törene ayrıca, kültür sanat dünyasından Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Ediz Hun, Oktay Kaynarca, Serkan Çağrı, Engin Altan Düzyatan, Bülent İnal, Serdar Gökhan, İskender Pala ve Antalya'da çekilen "Five Eyes" filminde rol alan Hollywood yıldızı Jason Statham'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı. Dünyaca ünlü oyuncu Jason Statham'ın Başkan Erdoğan'la bir araya geldiği an gönül selamı vermesi sosyal medyada çok konuşuldu.