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CENTCOM Komutanı Frank McKenzie hem Türkiye ile çalışacaklarını, hem de PKK’ya destek vereceklerini açıkladı

CENTCOM Komutanı Frank McKenzie hem Türkiye ile çalışacaklarını, hem de PKK’ya destek vereceklerini açıkladı
26.02.2021 19:56
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ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Kenneth Frank McKenzie, hem Türkiye güvenlik kaygılarında hak verdi, hem de PKK'nın Suriye uzantısı SDG'ye destek vermeye devam edeceklerini açıkladı. McKenzie, Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki askeri faaliyetlerini engellmeyeceklerini belirtirken büyük NATO müttefikiyle anlaşmanın bir yolunu bulmaya çalışacaklarını söyledi.


ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı'nın (CENTCOM) başındaki orgeneral Kenneth Frank McKenzie, Beyrut Enstitüsünün kurucu başkanı Raghida Dergham ile Zoom görüşmesi gerçekleştirdi.

"TÜRKİYE HAKLI"

Türkiye ile ilgili de açıklamalarda bulunan McKenzie, "Onların PKK ile ilgili güvenlik çok makul ve anlaşılır güvenlik çıkarları var. Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde bir rol oynadığını görmeye devam edeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

TERÖR ÖRGÜTE YARDIMA DEVAM EDECEKLER

Haber 7'nin haberine göre, ABD Ordusunun Suriye'de, terör örgütü PKK'ya bağlı Suriye Demokratik Güçleri'nin (SDG) DAEŞ ile savaşmak için "bağımsız" olarak hareket etme kabiliyetini geliştirmeye odaklandığını söyleyen CENTCOM Komutanı, terör örgütünü ile çalışmaya devam edeceklerinin sinyalini verdi.

"BÜYÜK NATO MÜTTEFİKİ TÜRKİYE..."

Türkiye'nin büyük bir NATO müttefiki olduğunu vurgulayan McKenzie, "Türkiye büyük bir NATO müttefiki. Bu sebepten ötürü elimizden geldiğince onlarla çalışmanın bir yolunu bulmaya çalışacağız" diye konuştu.

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