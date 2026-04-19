Jandarmadan dev silah operasyonu! İstanbul ve Adana’da bin 107 tabanca ele geçirildi

İstanbul ve Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah ticareti yapan şebekelere yönelik dev bir operasyona imza attı. Uzun süreli teknik ve fiziki takibin ardından düzenlenen baskınlarda binlerce ruhsatsız silah ve silah parçası ele geçirildi.

İstanbul ve Adana'da Eş Zamanlı Baskın

Gaziosmanpaşa ve Adana Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlarda; İstanbul'da bin 21, Adana'da ise 86 adet ruhsatsız tabanca yakalandı. Ayrıca tabanca yapımında kullanılan binlerce muhtelif parça, kurusıkı tabancalar ve şarjörlere de el konuldu.