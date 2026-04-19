Otomobil bariyere çarptı: Genç sürücü yaşam savaşı veriyor
Kütahya'da kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.
Kütahya - Afyonkarahisar kara yolunun 9. kilometresinde feci bir trafik kazası meydana geldi. 22 yaşındaki Musa Kafkas idaresindeki 10 FT 502 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.
Sürücünün durumu ağır
Ekiplerin yoğun çabasıyla araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan genç sürücü Musa Kafkas, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kafkas'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.