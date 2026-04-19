CANLI YAYIN
Geri
Otomobil bariyere çarptı: Genç sürücü yaşam savaşı veriyor

Kütahya'da kontrolden çıkarak bariyere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Kütahya - Afyonkarahisar kara yolunun 9. kilometresinde feci bir trafik kazası meydana geldi. 22 yaşındaki Musa Kafkas idaresindeki 10 FT 502 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyere çarptı.

Sürücünün durumu ağır

Ekiplerin yoğun çabasıyla araçtan ağır yaralı olarak çıkarılan genç sürücü Musa Kafkas, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Kütahya Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Kafkas'ın hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

CANLI YAYIN

ATV Canlı Yayın İzle AHaber Canlı Yayın İzle ASpor Canlı Yayın İzle APara Canlı Yayın İzle A2Tv Canlı Yayın İzle ANews Canlı Yayın İzle VavTv Canlı Yayın İzle MinikaGo Canlı Yayın İzle Minika Çocuk Canlı Yayın İzle