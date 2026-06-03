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Takvim'i "Tercih Edilen Kaynaklar" listenize ekleyin!

Takvim'i "Tercih Edilen Kaynaklar" listenize ekleyin!

Google, kullanıcılara güvenilir haber kaynaklarını seçme imkanı sağlayan "Tercih Edilen Kaynaklar" özelliğini hayata geçirdi. Özellik sayesinde algoritma karmaşasına takılmadan kullanıcıların güvendiği medya kaynaklarına ulaşmasını kolaylaştırmak. Gündemden ekonomiye, magazinden spora kadar Türkiye’nin en dinamik internet haber sitesi olan takvim.com.tr’yi Google’ın "Tercih Edilen Kaynaklar" listesine ekleyerek, arama sonuçlarında ve Keşfet (Discover) akışınızda öncelikli olarak Takvim haberlerini görebilirsiniz.

Takvim Kaynak Tercihleri
Samet Baş
Samet Baş Takvim.com.tr Haber

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