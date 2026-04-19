Lüks otomobillerin kabusu olmuşlardı! Ekran hırsızları tutuklandı

İstanbul Kağıthane ve Eyüpsultan'da lüks otomobillerden "hayalet ekran" olarak bilinen elektronik donanımları çalan hırsızlık şebekesi, polisin titiz çalışmasıyla çökertildi.

Güvenlik kameraları ele verdi

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, hırsızların sahte plaka taktıkları bir araçla olay yerine geldiklerini ve camları kırarak değerli donanımları çaldıklarını tespit etti. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, şüpheliler C.T. ve C.S.'nin kimliğini belirleyerek operasyon düzenledi.

Suç makinesi çıktılar

Gözaltına alınan şüphelilerden C.T.'nin 25, C.S.'nin ise 15 suç kaydı olduğu belirlendi. Ayrıca C.T.'nin 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. 8 farklı lüks otomobilden hırsızlık yaptığı belirlenen 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.