İzmir’de korkutan yangın: Tır alevlere teslim oldu

İzmir'in Bornova ilçesinde bulunan bir tır garajında çıkan yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Bir tır ile dorse tamamen yanarken, araçta bulunan 32 bin TL nakit para da küle döndü.

YANGIN HIZLA YAYILDI, PATLAMALAR YAŞANDI

Yangın, saat 14.00 sıralarında Işıkkent'teki tır garajında başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan alevler, kısa sürede park halindeki dorseden yanındaki tıra sıçradı. Yangın sırasında patlamalar yaşanırken, çevrede bulunan vatandaşlar araçlarını güvenli alanlara çekti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

EMANET PARALAR ALEVLERE TESLİM OLDU

Yangının kontrol altına alınmasının ardından yapılan incelemede, yanan tırın içerisinde 32 bin TL ve 180 Euro nakit paranın da bulunduğu ortaya çıktı. Araç sahibinin arkadaşı tarafından emanet edilen paralar da tamamen kül oldu.

"GÖZÜMÜN ÖNÜNDE SERVET YANDI"

Tır sahibi Ahmet Kızılkan (57), aracını park edip iş bakmaya gittiğini, yangın haberini alınca koşarak geldiğini belirtti. "Önce şaka sandım. Geldiğimde aracım gözümün önünde yanıyordu. Paralar da emanet olarak duruyordu, hepsi kül oldu. Yaklaşık 2 milyon TL'lik zarar söz konusu" dedi.

"ALEVLERİN İÇİNDEN ARABALARI ÇIKARDIK"

Nakliyeci Kemal Yayla (59) ise yangın sırasında bekçinin kendisini aradığını ve olay yerine koştuğunu söyledi. "Burası alev içindeydi, iki arabayı zor kurtardık. Konteynerde patlama oldu, yangın ondan büyüdü. Can kaybı olmaması tek tesellimiz" diye konuştu.

SADECE MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Garajda oto tamirciliği yapan Halil Tuncer (52) de yangın sırasında yoğun duman oluştuğunu, ancak yalnızca araçlarda hasar meydana geldiğini ifade etti.

Polis ve itfaiye ekipleri yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.