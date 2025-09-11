PODCAST CANLI YAYIN

Denizli Buldan’da orman yangını: Alevler 2 saatte kontrol altına alındı

Denizli’nin Buldan ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle 2 saatte söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Hasanbeyler ve Gülalan mahalleleri arasındaki Karadere mevkisinde saat 15.00 sıralarında orman yangını çıktı. Çam ağaçlarıyla kaplı alanda başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 44 personelin görev aldığı çalışmalara, 2 helikopter, 4 arazöz, 1 su ikmal aracı, 5 ilk müdahale aracı ve 1 iş makinesi destek verdi.

Helikopterler Göletten Su Taşıdı

Yangınla mücadelede helikopterler kritik rol oynadı. Hasanbeyler Göleti'nden su alan helikopterler, defalarca sorti yaparak alevlerin yayılmasını engelledi. Kara ekipleri de arazözlerle ormana girerek yoğun şekilde söndürme çalışmalarına katıldı.

2 Saatte Kontrol Altına Alındı

Ekiplerin kararlı mücadelesi sonucu alevler 2 saatlik çalışma sonunda saat 17.00 itibarıyla kontrol altına alındı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmadı. Bölgede halen soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının Çıkış Nedeni Araştırılıyor

Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için orman ekipleri ve jandarma inceleme başlattı. Vatandaşlara da ormanlık alanlarda dikkatli olunması, ateş yakılmaması ve herhangi bir duman görülmesi halinde vakit kaybetmeden 112'ye ihbarda bulunulması çağrısı yapıldı.

