Bursa’da kokoreç minibüsü alev alev yandı

Bursa'da seyyar kokoreç minibüsü çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Olay, saat 18.30 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Göçmen Konutları mevkisinde meydana geldi.

Yol kenarında park halinde bulunan seyyar kokoreç minibüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark eden vatandaşlar, durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek yaklaşık yarım saatte kontrol altına aldı. Alevlerin sardığı minibüs, tamamen yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangının çıkış nedeni araştırılırken, minibüsün yandığı anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.