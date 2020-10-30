İzmir çevresinde yeni depremler olacak mı? Uzmanlar uyardı: Deniz kenarlarından uzak durun, binalara girmeyin!

İzmir'de AFAD verilerine göre merkez üssü Seferihisar olan 6,6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem sonrası İzmir'de bazı bölgelerde yıkım olduğuna ilişkin bilgiler gelirken, halk büyük panik yaşadı. Deprem tüm Ege bölgesinin yanı sıra İstanbul'dan da hissedildi. İzmir depreminden görüntüler gelirken, uzmanlar tsunamiye dikkat çekerek vatandaşları deniz kenarında kalmamaları konusunda uyardı.

İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki deprem sonrasında uzmanlardan uyarılar geldi. Uzmanlar tsunamiye dikkat çekerken deniz kenarında kalmamaları konusunda vatandaşları uyardı.