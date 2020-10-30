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Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, 'İzmir'de trafik yoğunluğu oluşturmayın' uyarısı

Son dakika haberleri! Bakan Yardımcısı Çataklı'dan, 'İzmir'de trafik yoğunluğu oluşturmayın' uyarısı
30.10.2020 17:18

Son dakika haberleri: İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, deprem bölgesinde trafik yoğunluğu oluşturulmaması uyarısında bulundu. Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Çataklı, "Lütfen; deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın" dedi.


İÇİŞLERİ Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, deprem bölgesinde trafik yoğunluğu oluşturulmaması uyarısında bulundu.

Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'deki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin Twitter hesabından açıklamada bulundu. Çataklı, "Lütfen; deprem bölgelerinde trafik yoğunluğu oluşturmayın" dedi.

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