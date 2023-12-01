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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023, 18:44 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 18:53

İYİ Partili İsmet Koçak'tan bomba açıklamalar: "Yeni parti mi geliyor?"

İYİ Parti'den ihraç edilen eski Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçak'tan takvim.com.tr'ye bomba açıklamalarda bulundu. "Ortak Akıl Platformu bir muhalif topluluğu mu yoksa yeni parti mi geliyor" sorusunu yönelttiğimiz İsmet Koçak, "Önce muhalif olarak başladık hatta bir adayımız vardı kurultayda çıkaracaktık ancak adayımız sağlık sorunu yaşadı üzerine de şuan gelinen noktada İYİ Parti'de olmak istemediğimiz kanaatinde birleştik. O yüzden neden olmasın. Yeni parti gelebilir" dedi.

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İYİ Partiden ihraç edilen eski Kurucular Kurulu Üyesi İsmet Koçaktan bomba açıklamalar: İstanbuldaki tacizi Buğra Kavuncu ve Meral Akşener örtbas etti

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