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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 02 Aralık 2023, 09:23 Güncelleme Tarihi: 02 Aralık 2023, 10:49

Kütahya Emet Son Dakika Haberleri: 2 mahalle muhtarı arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Kütahya Emet Son Dakika Haberleri... Kapaklıca Mahallesi'nde muhtar Mehmet D. ile Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışma silehlı kavgaya döndü. Mehmet D. meslektaşı Harun Kara ve esnaf İsmail A.'ya (42) tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. Yaralılardan 3 çocuk babası Muhtar Harun Kara hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Emet ilçesinde iki mahalle muhtarı arasında silahlı kavga çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Kapaklıca Mahallesi'nde muhtar Mehmet D'nin (36) işlettiği çay ocağına gelen Hamam Mahallesi Muhtarı Harun Kara (38) arasında alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı.

SİLAHLA ATEŞ ETTİ
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, Mehmet D. meslektaşı Harun Kara ve esnaf İsmail A.'ya (42) tabancayla ateş ederek olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla Emet Dr. Fazıl Doğan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındılar.

MUHTAR HARUN KARA HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılardan 3 çocuk babası Harun Kara, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. İsmail A. ise yapılan ilk müdahalenin ardından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Olayın ardından kaçan Mehmet D., polis ekiplerince gözaltına alındı.
Bu arada olayın büyüme ihtimaline karşı için tedbir amaçlı Emet ilçesine il merkezinden çevik kuvvet ekipleri gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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