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Haberler Haber Videoları Giriş Tarihi: 01 Aralık 2023, 18:28 Güncelleme Tarihi: 01 Aralık 2023, 18:44

İYİ Partili İsmet Koçak'tan bomba açıklamalar: "Akşener İmamoğlu'nu sevmez GİK'te devleti bilmiyor dedi"

İmamoğlu ve Akşener arasındaki ilişki hakkında da açıklama yapan Koçak, Akşener'in İmamoğlu'nu aslında sevmediğini söyleyerek şu ifadeleri kullandı: "12 Haziran 2023 GİK'inde Akşener, İmamoğlu devleti bilmez gibi bir ifade kullandı. Aralarında menfaat ilişkisi haricinde bir ilişki olduğunu düşünmüyorum. Öyle kardeşlik falan nereden gelecek? Bir ideolojik birliktelikleri mi var. Bizim bilmediğimiz bir ideoloji mi var onların arasında" dedi.

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